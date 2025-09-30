إعلان

رفع كفاءة 83 محطة ونماذج محاكاة للأمطار.. الإسكندرية تستعد لموسم النوات- صور

كتب : مصراوي

01:20 م 30/09/2025
    نماذج محاكاة للأمطار بشوارع الإسكندرية (1)
    نماذج محاكاة للأمطار بشوارع الإسكندرية (5)
    نماذج محاكاة للأمطار بشوارع الإسكندرية (2)
    نماذج محاكاة للأمطار بشوارع الإسكندرية (3)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدرى:

تواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالتنسيق مع الأحياء استعداداتها للتعامل مع الأمطار وموسم النوات حيث تتعرض المدينة لـ 18 نوة، معظمها يصاحبها أمطار غزيرة.

وكشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن رفع كفاءة 83 محطة صرف صحي على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ 5 مشروعات شبكات بمختلف الشوارع.

ولفت رئيس شركة الصرف الصحي، إلى تجهيز 135 سيارة صرف صحي و45 بدالة رفع مياه لنشرها في الشوارع والمناطق الساخنة لكسح مياه الأمطار خلال النوات.

وأشار نافع، إلى البدء في تنفيذ نماذج محاكاة للأمطار في بعض شوارع الإسكندرية، من بينها نفق قناة السويس ومناطق حجر النواتية وكوبري الناموس في إطار اختبار مدى قدرة الشبكات على استيعاب كميات الأمطار.

نماذج محاكاة للأمطار الإسكندرية تستعد لموسم النوات الصرف الصحي بالإسكندرية

