بالصور- محافظ الشرقية يفتتح مدرستين جديدتين بههيا وأبو كبير

الشرقية- ياسمين عزت:

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، مدرستي ههيا الإعدادية بنين التابعة لإدارة ههيا التعليمية وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بأبو كبير، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ144، وبإجمالي تكلفة بلغت 38 مليون و536 ألف جنيه.

جاء افتتاح مدرسة ههيا الإعدادية بنين المقامة على مساحة 4878 م²، وتتكون من 4 طوابق وتضم 16 فصلًا دراسيًا بتكلفة 14 مليون و557 ألف جنيه، لتضاف كصرح تعليمي جديد يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقليل الكثافة الطلابية. وخلال جولته بالفصول، حاور المحافظ الطلاب مؤكدًا أهمية الاجتهاد والمذاكرة المنتظمة ليكونوا قدوة ونماذج مشرفة.

كما توجه المحافظ إلى مدينة أبو كبير لافتتاح مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، المقامة على مساحة 2719 م²، وتتكون من 4 طوابق وتضم 33 فصلًا دراسيًا، بتكلفة 23 مليون و979 ألف جنيه، حيث قدمت إحدى الطالبات فقرة شعرية بعنوان "مصر الأبية" نالت إعجاب الحضور.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمختلف المراكز والمدن، مشددًا على تفعيل الأنشطة المدرسية وصيانة المنشآت بشكل دوري للحفاظ على استدامة العملية التعليمية. كما استمع لشرح من معلمي المواد الدراسية وأجرى اختبارًا مبسطًا للطلاب، أوصاهم خلاله بالمذاكرة المنتظمة.

شارك في الافتتاحات الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والأستاذ محمد كجك السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات التعليمية، وعدد من نواب البرلمان.