غلق لجان الاقتراع في أول أيام جولة الإعادة بدائرة الرمل بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أُغلقت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، أبواب لجان الاقتراع بدائرة الرمل شرق الإسكندرية، معلنة انتهاء فعاليات اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

وشهدت اللجان خلال الساعات الأخيرة من التصويت إقبالاً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة التي تُجرى للمرة الثالثة على المقعد الثالث والأخير بالدائرة، بين المرشحين حازم الريان (عن حزب حماة الوطن) وعفيفي كامل (مستقل)، بعد حسم مقعدين للدائرة في الجولة السابقة.

وتضم الدائرة الثانية "الرمل" لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744 ألفًا و824 ناخبًا، موزعين على نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسكندرية مجريات التصويت على مدار اليوم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية، لضمان انتظام العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن جميع اللجان فتحت أبوابها في مواعيدها المحددة، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية في توفير التسهيلات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بما يعكس وعي المواطن السكندري وحرصه على أداء واجبه الوطني.

ومن المقرر أن تُستأنف عملية التصويت صباح غد الأحد، في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة، تمهيدًا لحسم المقعد المتبقي في الدائرة التي شهدت إعادة التصويت ثلاث مرات بعد إلغاء نتائج الجولات السابقة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.