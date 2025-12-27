طلقة أنهت حياته.. كواليس مقتل حداد في خناقة شوارع بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نشوب مشاجرة مسلحة بين طرفين، أسفرت عن مقتل حداد شاب، بعد إصابته بطلق ناري نافذ بالبطن أسفل الصدر.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المطرية تحت تصرف النيابة العامة، وإخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

وكان اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، تلقى إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بوصول "فتحي م ف ع"، 21 سنة، حداد، ومقيم بمساكن إسكو ببهتيم، إلى المستشفى مصابًا بطلق ناري من نوع «فرد خرطوش»، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبسؤال شقيق المجنى عليه، "عماد ع ع م"، 32 سنة، عامل بمغسلة، اتهم شخصين بقتل شقيقه بعد نشوب مشاجرة بينهم.

وكشفت التحريات، بقيادة المقدم مصطفى دياب ومعاونيه، عن أن المشاجرة وقعت بين طرفين:

الطرف الأول: ثلاثة أشخاص بينهم المجني عليه، وهم "فتحي م ف ع" (المتوفى)، "خالد وم أ" وشهرته وليد جزرة، و"أحمد ح م ع" وشهرته حسب الله، وكلاهما سبق اتهامه في قضايا مخدرات وسلاح.

الطرف الثاني: شخصان، هما "يوسف أ ف م" 18 سنة وشهرته عشة، مصاب بجرح في الرأس، و"محمود أ م ع" 30 سنة، مصاب بجرح في كف اليدين، وجميعهم من مساكن إسكو بهتيم.

وأوضحت التحقيقات أن الطرفين تبادلا إطلاق الأعيرة النارية خلال المشاجرة، ما أسفر عن وفاة المجني عليه على الفور.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكبي الواقعة، وحجز السلاح المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، مشيرين إلى أن الخلافات السابقة تصاعدت من مشادة كلامية إلى مشاجرة مسلحة.

وتحرر محضر بالواقعة برقم 12221 إداري قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2025، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت تصريحًا بدفن الجثة بعد الانتهاء من الصفة التشريحية.