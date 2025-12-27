محافظ أسوان: فتح منفذ جديد للتأمين الصحى الشامل بمدينة إدفو

جولة الإعادة.. إقبال في الفترة المسائية على لجان دائرة الرمل بالإسكندرية

أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته لفتح منفذ حضارى جديد بمدينة إدفو، لتلقي خدمات المنظومة، وذلك بجوار مبنى الوحدة المحلية بهدف تخفيف التكدس والازدحام عن المركز التكنولوجى الملحق بالوحدة المحلية، وتحقيق أعلى معدلات الإنسيابية فى تلقى الخدمة وجاءت هذه التعليمات فى ضوء المتابعة المستمرة لمحافظ أسوان لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو زهجر سليمان، بالتنسيق مع فرع التأمين الشامل لتجهيز المكان الجديد، وتوفير أماكن انتظار للمنتفعين بالمنظومة، وهو ما تم على أرض الواقع ليكون المنفذ الثانى لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل بما يسهم فى تقليل فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمة المقدمة ، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

وشهد تجهيز المنفذ الجديد مشاركة مجتمعية متكاملة لعدد من أهالى مدينة إدفو فى نموذج مشرف للتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلى ، إلى جانب مساهمة الإدارة التعليمية التى قامت بتزيين جدران المكان بلوحات فنية وجمالية مما أضفى عليه طابعاً حضارياً يعكس الاهتمام براحة المواطن.

وأكد محافظ أسوان أن هذا الإجراء يأتى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتحسين منظومة الخدمات الصحية ، ودعم منظومة التأمين الصحى الشامل بما يحقق أهداف الدولة فى توفير خدمة لائقة تحفظ كرامة المواطن وتلبى احتياجاته في مختلف مراكز ومدن المحافظة.