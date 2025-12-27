ضبط 13 طن دواجن ولحوم فاسدة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نفذت فرق الرقابة البيطرية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، حملات مكثفة على الأسواق وأماكن تداول وتصنيع اللحوم والدواجن والأسماك، بالتعاون بين مديرية الطب البيطري والإدارة العامة لمباحث التموين، ضمن جهود المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة، التي أشرف عليها الدكتور هاني شمس الدين، وكيل مديرية الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور أيمن الشعراوي، رئيس قسم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بمدينة العبور، عن ضبط 13 طن دواجن ولحوم وأجزاء دواجن ودهون حيوانية، تم ذبحها خارج المجازر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم المضبوطات للنيابة العامة.

في سياق متصل، شنت إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة حملة مفاجئة أسفرت عن ضبط مخبز سياحي غير مرخص يمتلك طن دقيق استخراج 72٪ بدون فواتير، بالإضافة إلى محل كشري بحيازة 250 كجم ملح طعام بدون مستندات تثبت مصدره.

كما تم تحرير 4 مخالفات تموينية بالمخابز شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجن، مع المرور على محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات الوزارية الخاصة بالمواد البترولية، في إطار تكثيف الرقابة وفق توجيهات وزير التموين ومحافظ القليوبية.