وزير الأوقاف يصف المتسابقين في برنامج"دولة التلاوة" بأبيات شعرية

قال فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهر، وزير الأوقاف، في بداية الحلقة شخص داخل الاستوديو سألني لو في أبيات شعر تقال للمتسابقين، وأثناء الحلقة جلست أسرح بخيالي في الأبطال المتسابقين وهم يتنافسون في التلاوة وبدأت تولد في خاطري أبيات من الشعر تصف مسابقة دولة التلاوة، وانشغلت أثناء الحلقة في كتابة الأبيات.

وقرأ الأزهري خلال البرنامج" دولة التلاوة" الأبيات التي كتبها قائلًا:" أرضُ التلاوةِ تبدو اليوم في عيدِ.. إذا أطربَ الناسُ فيها صوتُ تغريدِ.. من الشباب الحرِّ قد صعدوا في سلمِ المجدِ والعلياءِ والجودِ.. تنافسوا فأبانوا عن مواهبِهم وابدعوا بين ترتيلٍ وتجويدِ.. حناجرٌ صدحت بالذكرِ تطربنا كأنها اليوم من مزمارِ داوودِ.. شموسُ ذكرٍ وترتيلٍ محبرةٍ تكاد تسمعُ ترتيلَ ابنِ مسعودِ.. كأنهم أسمعوا الدنيا بأكملِها بأننا أهلُ تنويرٍ وتشييدِ.. وأن مصرَ مدى الأزمانِ مبدعةٌ، وأنها أرضُ أمجادٍ وتجديدِ.. وأنها أرضُ إبداعٍ وموهبةٍ تسري بها في ثنايا كلِّ مولودِ.. فيا شموسَ بلادي اشرقي أبدًا.. ويا نسايمَ فجرِ صعودها عودي".