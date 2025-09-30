بالصور- محافظ قنا يشهد احتفالية اليوم العالمي للسياحة بمعبد دندرة

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، والتي أُقيمت بساحة معبد دندرة الأثري، تحت شعار "السياحة والتحول المستدام"، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وسيد جاد الرب مدير عام منطقة آثار قنا، و هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، وبهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب أشرف أنور رئيس مركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية، فضلًا عن مجموعة من السائحين الذين توافدوا لزيارة المعبد.

وتخللت الاحتفالية فقرات فنية مميزة، قدمتها فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا، بالإضافة إلى عروض استعراضية أبدع فيها طلاب مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات، والتي نالت إعجاب الحضور والسائحين على حد سواء.

وقد شارك فريق (YLY) التابع لوزارة الشباب والرياضة في تنظيم الحفل، فيما حرص السائحون على التفاعل مع العروض المقدمة وسط أجواء من البهجة، والتقاط الصور التذكارية مع محافظ قنا والأطفال المشاركين بأزيائهم الفلكلورية.

وفي كلمته، أكد محافظ قنا أن اختيار شعار "السياحة والتحول المستدام" لهذا العام يعكس أهمية جعل السياحة رافدا رئيسيا للتنمية المتكاملة، موضحا أن السياحة المستدامة تقوم على احترام الطبيعة وحماية البيئة والحفاظ على الموروث الثقافي، إلى جانب دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذا القطاع يُعد من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا على مستوى العالم، لما له من تأثير إيجابي في مكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتحسين جودة الحياة خاصة في الدول النامية.

كما سلط "عبد الحليم" الضوء على القيمة التاريخية لمعبد دندرة، واصفا إياه بأنه أحد أجمل المعابد الفرعونية في مصر القديمة، حيث تتميز واجهته بستة أعمدة مزينة برؤوس الإلهة حتحور، رمز الجمال والخصوبة والنيل.

وأوضح أن المعبد يزخر بالعديد من المعالم الأثرية الفريدة، من بينها معبد ولادة إيزيس، والبحيرة المقدسة، والمناظر الفلكية المنقوشة على الأسقف، ما يجعله وجهة سياحية متميزة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وعلى هامش الفعاليات، افتتح محافظ قنا معرض الأسر المنتجة للحرف التراثية واليدوية، الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بساحة المعبد، وضم تشكيلة واسعة من المنتجات اليدوية مثل المصنوعات الجلدية، والكروشية، والسجاد اليدوي، والمشغولات الخشبية، والشموع، والمنتجات الحريرية، ويهدف المعرض إلى دعم أصحاب الحرف التراثية في تسويق منتجاتهم أمام السائحين والزوار، وإبراز ما تتميز به المحافظة من إبداع حرفي وتراث أصيل.