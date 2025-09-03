إعلان

من مسجد الصحابة.. جنوب سيناء تحتفل بذكرى المولد النبوي بمشاركة المحافظ (صور)

11:21 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447هـ – 2025م، بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، بحضور كوكبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ألقاها الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، تناول فيها السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من حياته، وما اتسم به من الرحمة والتسامح والعطاء، والتي جعلته نبراسًا تهتدي به الإنسانية في حاضرها ومستقبلها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلادًا للرحمة، داعيًا إلى استلهام قيم التضحية والإخلاص من سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه الكريمة.

وقدّم محافظ جنوب سيناء التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللقيادة السياسية، ولأهالي جنوب سيناء، بهذه المناسبة المباركة، مشددًا على أن ذكرى المولد النبوي تمثل فرصة لتجديد العهد بالسير على نهج الرحمة والعدل.

وأكد المحافظ، أن القيادة المصرية الحكيمة تدعو دائمًا إلى نشر مبادئ الوسطية والتسامح بين جميع أطياف المجتمع، والعمل على ترسيخ القيم النبيلة التي جاء بها الإسلام، موجّهًا الشكر لمديرية الأوقاف على جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الانتماء والولاء للوطن من خلال برامجها الدعوية والتثقيفية.

جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء مديرية الأوقاف ذكرى المولد النبوي الشريف مسجد الصحابة
