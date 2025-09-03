الدقهلية - رامي محمود:

تمكن الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، من ضبط مصنع لإعادة تدوير الزيوت المستعملة في المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بعد اكتشاف مخالفات جسيمة، شملت صرف المخلفات في شبكة الصرف الصحي وعدم وجود تراخيص قانونية.

وجاء الضبط خلال زيارة مفاجئة لنائب المحافظ رافقه خلالها لجنة من إدارة البيئة، وجهاز شئون البيئة، والمجلس التنفيذي للمنطقة الصناعية، حيث تبين أن المصنع يفتقر للترخيص ويخالف كافة الاشتراطات البيئية والفنية، بالإضافة إلى الصرف السلبي للزيوت في شبكة الصرف الصحي.

ووجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقام نائب المحافظ باستدعاء مسئولي التموين وشرطة المسطحات المائية، وتم غلق المصنع والتحفظ على السيارات المحملة بالزيوت المعدة للبيع لحين العرض على النيابة.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين وسلامتهم، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون الصارم لردع المخالفين.

وصرح نائب المحافظ، بأن جميع الإجراءات القانونية اللازمة قد تم اتخاذها فورًا من قبل الجهات المختصة لضمان منع أي تلاعب مستقبلي.