أوقاف كفر الشيخ تُحيي ذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد الدسوقي (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

احتفلت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف بإقامة احتفالية دينية كبرى بمسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف ومتابعة الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وحضر الاحتفال الشيخ عادل زويل، مدير إدارة أوقاف دسوق، وسند أبوكيلة، نائب رئيس مدينة دسوق، والشيخ حاتم فوزي البري، كبير أئمة المسجد، إلى جانب عدد من علماء الأزهر والأوقاف والطرق الصوفية.

بدأت الفعالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ أحمد النجار، قارئ المسجد، ثم كلمات لعلماء الأزهر والأوقاف حول الدروس المستفادة من سيرة النبي ﷺ، والدعوة إلى التسامح ونبذ العنف ونشر مكارم الأخلاق. كما ألقى الشيخ حاتم فوزي البري كلمة عن شخصية الرسول ﷺ، فيما تحدث الشيخ محمد مختار أبوزيد، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بدسوق، عن مكانة النبي وأثر سيرته في الأمة.

وأكد المشاركون أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف لإقامة الليالي الدينية في المساجد الكبرى بالمحافظات، ترسيخًا للقيم العظيمة التي دعا إليها الرسول الكريم، وتعزيزًا لمعاني الرحمة والتآخي بين أبناء الوطن.

وشهدت الفعالية حضورًا كبيرًا من أهالي مدينة دسوق وزوار مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، الذين حرصوا على المشاركة في الأجواء الروحانية المليئة بالحب والابتهال.