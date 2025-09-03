إعلان

بدء تلقي طلبات ترخيص الميكروباصات الجديدة في أسيوط (صور)

06:32 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
    ترخيص الميكروباصات الجديدة في أسيوط
أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بدء تلقي طلبات ترخيص 55 سيارة ميكروباص بسعة 14 راكبًا.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن توفير وسائل انتقال آمنة وميسرة.

وأوضح المحافظ أن الخطة تتضمن ترخيص 10 سيارات للعمل على خط عرب الكلابات - الأزهر، إلى جانب تخصيص 5 سيارات ميكروباص بكل مركز من مراكز المحافظة، باستثناء حي شرق وحي غرب ومركزي الفتح وأسيوط، لتشغيلها مباشرة على خط أسيوط الجديدة.

وأشار اللواء أبو النصر إلى أنه تم تكليف إدارة المواقف، برئاسة يسري سند، بفتح باب التقديم اعتبارًا من 3 سبتمبر 2025 ولمدة 15 يومًا، مع الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لعملية الترخيص.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المحافظة لزيادة عدد المركبات على الخطوط الحيوية التي تخدم الطلاب والعاملين والموظفين.

وشدد المحافظ على أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات الترخيص وتيسيرها على المتقدمين، فضلًا عن متابعة تشغيل الخطوط الجديدة ميدانيًا لضمان تحقيق السيولة المرورية وتوفير خدمة نقل متكاملة للمواطنين.

