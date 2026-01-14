إعلان

إزالة 35 حالة تعد على أراضي الدولة بالإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر

02:17 م 14/01/2026
شنت محافظة الإسكندرية حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات.

وشملت الحملة مناطق "مرغم قبلي، السفن، نجع مطراوي، النهضة، عبد القادر الحرابي" بحي العامرية أول، و"نجع الشواعر، نجع القطعان، هوارة، قرية الغربنيات" ببرج العرب، بالإضافة لحي العامرية ثان.

وأسفرت الحملة عن إزالة 35 حالة تعديات وبناء مخالف واسترداد 8927 متر مربع من أراضي أملاك الدولة بواقع 11 حالة تعد بحي العامرية أول، و11 ببرج العرب، و13 بحي العامرية ثان.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والاستمرار في تنفيذ الموجة 28.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي جرى تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

إزالة التعديات أراضي الدولة الإسكندرية

صدمة فى الأقصر.. العثور على جثمان طفل نجع أبو حميد بعد ساعات من اختفائه
رويترز: بعض الأفراد أُبلغوا بمغادرة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر بحلول
رفع الجلسة العامة للبرلمان.. و7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية
القصير رئيسًا لـ"الزراعة والري" بمجلس النواب
بالأسماء.. توطين بدائل محلية لـ31 دواءً بعد وقف استيراد نظائرها
