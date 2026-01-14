إعلان

بتخفيضات 20% لـ30 شركة.. افتتاح سوق اليوم الواحد في إمبابة -تفاصيل

كتب : أحمد السعداوي

02:40 م 14/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    افتتاح سوق اليوم الواحد في إمبابة (4)
  • عرض 5 صورة
    افتتاح سوق اليوم الواحد في إمبابة (2)
  • عرض 5 صورة
    افتتاح سوق اليوم الواحد في إمبابة (3)
  • عرض 5 صورة
    افتتاح سوق اليوم الواحد في إمبابة (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتحت وزارة التموين والتجارة الخارجية سوقَ اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة؛ بهدف زيادة المعروض من السلع وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

ويشارك في السوق، حسب بيان "التموين"، اليوم الأربعاء، 22 شركة من الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب نحو 8 شركات من القطاع الخاص، ويضم السوق 40 باكية، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لانتظار السيارات المتنقلة؛ بما يتيح تنوعًا كبيرًا في السلع المطروحة ويسهم في خدمة أكبر عدد من المواطنين بالمنطقة والمناطق المحيطة بها.

وتشمل السوق كل السلع الأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين؛ من بينها السمنة، والزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والبيض.. وغيرها من السلع الغذائية، بتخفيضات تتراوح ما بين 10% و20% مقارنةً بالأسعار السائدة في الأسواق.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، وبالتعاون مع شركات القطاعَين العام والخاص.

وأوضحت الوزارة أن سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة يأتي ضمن منظومة متكاملة من الأسواق والمعارض التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، ويعزز من قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية بسهولة ويُسر.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع المحافظات، التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المناطق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وضمان توافرها بشكل مستمر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوق اليوم الواحد إمبابة وزارة التموين السلع الغذائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 14 يناير 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 14 يناير 2026
«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم
أخبار المحافظات

«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
رياضة محلية

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
رفع الجلسة العامة للبرلمان.. و7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية
أخبار مصر

رفع الجلسة العامة للبرلمان.. و7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية
هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع خلال 2026؟ مصرفيون يتوقعون
أخبار البنوك

هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع خلال 2026؟ مصرفيون يتوقعون

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور