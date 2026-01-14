بتخفيضات 20% لـ30 شركة.. افتتاح سوق اليوم الواحد في إمبابة -تفاصيل

افتتحت وزارة التموين والتجارة الخارجية سوقَ اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة؛ بهدف زيادة المعروض من السلع وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

ويشارك في السوق، حسب بيان "التموين"، اليوم الأربعاء، 22 شركة من الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب نحو 8 شركات من القطاع الخاص، ويضم السوق 40 باكية، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لانتظار السيارات المتنقلة؛ بما يتيح تنوعًا كبيرًا في السلع المطروحة ويسهم في خدمة أكبر عدد من المواطنين بالمنطقة والمناطق المحيطة بها.

وتشمل السوق كل السلع الأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين؛ من بينها السمنة، والزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والبيض.. وغيرها من السلع الغذائية، بتخفيضات تتراوح ما بين 10% و20% مقارنةً بالأسعار السائدة في الأسواق.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، وبالتعاون مع شركات القطاعَين العام والخاص.

وأوضحت الوزارة أن سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة يأتي ضمن منظومة متكاملة من الأسواق والمعارض التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، ويعزز من قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية بسهولة ويُسر.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع المحافظات، التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المناطق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وضمان توافرها بشكل مستمر.