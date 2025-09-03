المنيا- جمال محمد:

حددت محكمة جنايات المنيا، جلسة يوم 15 سبتمبر الجاري أولى جلسات محاكمة المتهمة "هاجر. م.أ" والمتهمة بقتل أطفال دلجا الستة ووالدهم، في قضية عُرفت مؤخراً باسم قضية الخبز المسموم.

وجاء قرار الإحالة في القضية التي حملت رقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلى جنوب المنيا، أن المتهمة قتلت مع سبق الإصرار والترصد المتوفين، بعد أن بيتت النية بدس مادة سامة "مادة الكلوروفينابير" في قطعة خبز قدمتها لأحد أطفال زوجها من زوجته الثانية، وعقب تأكدها من مرضه بسبب تلك المادة، خبزت مزيداً من الخبز وملأته بالمادة السامة، مما أسفر عن وفاة الأبناء الستة ووالدهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً يوم 11 يوليو الماضي بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة بمستشفى ديرمواس المركزي، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد، 11 سنة، عمر، 7 سنوات، ريم 10 سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة إعياء شديدة - توفي بعدهم بساعات، كما نُقلت الطفلتين فرحة نصر محمد، 14 سنة ، ورحمة ناصر محمد، 12 سنة، شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين إلى مستشفى صدر المنيا، وتم وضعهن تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهن، وتوفيت إحداهن في وقت لاحق - رحمة- ، ولحقت بها الطفلة الأخيرة - فرحة - ، ثم توفي الأب مؤخراً ودفن بجوار أطفاله في القبر.

وكانت النيابة العامة أصدرت بياناً في الأول من سبتمبر الجاري جاء فيه أن المتهمة بعد أن تحصلت على مبيد حشري سام يُدعى "الكلورفينابير"، مزجته بقطعة خبز وقدَّمتها في مسكنها لأحد الأطفال من أبناء الزوجة الأولى، فتدهورت حالته الصحية فأيقنت فاعلية السم، وبعد مرور أربعة أيام أعدت عددًا من أرغفة الخبز وخلطتها بالمبيد ذاته، ثم أرسلتها إلى المجني عليهم فأودت بحياتهم، بينما نجت والدة الأطفال لإحجامها عن تناوله.

كما سبق ذلك تنحي دفاع المتهمة، المحامي زكريا يوسف حربي، عن القضية في أواخر أغسطس،احتراماً للضمير المهني بحسب بيانه.

