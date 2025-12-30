وصول دفاع رمضان صبحي إلى محكمة شبرا الخيمة قبل النطق بالحكم

وصل أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب رمضان صبحي، إلى محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، وذلك قبل لحظات من النطق بالحكم في القضية المتهم فيها اللاعب و3 آخرون بالتزوير في محررات رسمية.

وشهد محيط المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا تزامنًا مع وصول شريف إكرامي، في ظل نظر جلسة النطق بالحكم على اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، في القضية المتعلقة بتزوير أوراق رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، وأمانة سر عامر علي، القضية، حيث من المنتظر صدور الحكم خلال جلسة اليوم الثلاثاء.

وكانت الجلسات السابقة، شهدت إنكار المتهمين لجميع الاتهامات المنسوبة إليهم، مع تقديم هيئة الدفاع دفوعًا قانونية تمثلت في انتفاء القصد الجنائي وبطلان إجراءات الضبط والتحقيق، قبل أن تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم.