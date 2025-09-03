إعلان

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوي

02:01 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

أسوان - إيهاب عمران:


بعث اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.


وأعرب محافظ أسوان، فى برقيته عن خالص التهانى القلبية نيابة عن أبناء وأهالى أسوان بكافة فئاتها وأطيافها، متوجهاً للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على قيادتها السياسية المزيد من التوفيق ويكلل خطاها دائماً بالنجاح لإستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة بما فيه خير الوطن والمواطنين.


كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية.

ذكرى المولد النبوي أسوان الرئيس السيسى
