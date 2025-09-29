افتتح المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان فعاليات المؤتمر الدورى الثالث تحت عنوان "إلكترونيات القوى والطاقة المتجددة – CPERE 2025 " والذى ينظمه معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) بالتعاون مع جامعة أسوان وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) فى ويستمر لمدة يومين، وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العزيز نائب رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين فى مجالات الطاقة بمختلف الجامعات والمعاهد والأكاديميات المصرية والأجنبية.

وأشاد المهندس عمرو لاشين، باحتضان أسوان لفعاليات هذا المؤتمر الدولى الكبير والذى يعد من أهم المنصات المتخصصة لدعم وتعزيز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة، وخاصة في محافظة أسوان التى تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة.

واستعرض نائب المحافظ الإنجازات الكبرى التي حققتها عاصمة الاقتصاد الإفريقي فى هذا الملف الحيوي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التى تزخر بها أسوان فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن عرض المزايا التنافسية والتسهيلات التي تقدمها المحافظة لجذب المزيد من المستثمرين فى هذا القطاع سواء على المستوى المحلى أو الدولى، مشيراً إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات الوطنية للتحول نحو تنمية الاقتصاد الأخضر تواكبًا مع رؤية مصر ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز نائب رئيس جامعة أسوان، أن هذا المؤتمر الدولى يهدف إلى تعزيز التطور العلمي والتقني في مجالات إلكترونيات الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك من خلال تبادل الأبحاث ووجهات النظر بين الباحثين والمهندسين والأكاديميين والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التعرف على آخر التطورات والابتكارات في هذه المجالات الحيوية، لافتاً إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل تنظيم العديد من الندوات العلمية والجلسات الحوارية والنقاشية، بجانب ورش العمل التى تغطي مجموعة واسعة من المواضيع والمحاور الرئيسية المتعلقة بالإلكترونيات الطاقة والطاقة المتجددة.