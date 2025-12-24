متحف شرم الشيخ يطلق مهرجان الكريسماس السنوي

أطلق متحف شرم الشيخ فعاليات مهرجان الكريسماس السنوي، بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية، وسط أجواء احتفالية مبهجة شهدت تفاعلًا كبيرًا من الأطفال وأسرهم.

وبدأت فعاليات المهرجان بفقرة ترفيهية تضمنت ألعابًا جماعية مبتكرة صُنعت من خامات معاد تدويرها، صاحبها مجموعة من أغاني الكريسماس، في تجربة تفاعلية هدفت إلى الدمج بين الترفيه ونشر الوعي البيئي.

وتواصل البرنامج بتقديم فقرة كورال لطلاب المدارس، أعقبها عرض رياضي راقص قدمته فرقة طلاب إحدى المدارس.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن عروض المهرجان أضفت أجواءً من البهجة والحيوية، ونالت إعجاب الحضور من طلاب إحدى المدارس وفريق الإدارة بها، وذلك في إطار دعم المدرسة للأنشطة الثقافية والفنية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن فعاليات المهرجان تخللها تنفيذ ورشة فنية عن الكريسماس، استهدفت تنمية الإبداع الفني لدى الأطفال وتشجيعهم على التعبير الحر من خلال الفنون، وقام الأطفال خلالها بصنع أشجار الكريسماس وبابا نويل من الورق والقطن.

وأشار إلى أن إدارة المتحف تحرص على تعزيز دور المتحف المجتمعي، ودعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تستهدف الأطفال والأسرة، وربط المتحف بالمناسبات الإنسانية والاحتفالية المختلفة.