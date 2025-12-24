إعلان

متحف شرم الشيخ يطلق مهرجان الكريسماس السنوي

كتب : رضا السيد

01:03 م 24/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مهرجان الكريسماس
  • عرض 4 صورة
    أشجار الكريسماس
  • عرض 4 صورة
    الورش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق متحف شرم الشيخ فعاليات مهرجان الكريسماس السنوي، بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية، وسط أجواء احتفالية مبهجة شهدت تفاعلًا كبيرًا من الأطفال وأسرهم.

وبدأت فعاليات المهرجان بفقرة ترفيهية تضمنت ألعابًا جماعية مبتكرة صُنعت من خامات معاد تدويرها، صاحبها مجموعة من أغاني الكريسماس، في تجربة تفاعلية هدفت إلى الدمج بين الترفيه ونشر الوعي البيئي.

وتواصل البرنامج بتقديم فقرة كورال لطلاب المدارس، أعقبها عرض رياضي راقص قدمته فرقة طلاب إحدى المدارس.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن عروض المهرجان أضفت أجواءً من البهجة والحيوية، ونالت إعجاب الحضور من طلاب إحدى المدارس وفريق الإدارة بها، وذلك في إطار دعم المدرسة للأنشطة الثقافية والفنية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن فعاليات المهرجان تخللها تنفيذ ورشة فنية عن الكريسماس، استهدفت تنمية الإبداع الفني لدى الأطفال وتشجيعهم على التعبير الحر من خلال الفنون، وقام الأطفال خلالها بصنع أشجار الكريسماس وبابا نويل من الورق والقطن.

وأشار إلى أن إدارة المتحف تحرص على تعزيز دور المتحف المجتمعي، ودعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تستهدف الأطفال والأسرة، وربط المتحف بالمناسبات الإنسانية والاحتفالية المختلفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مهرجان الكريسماس متحف شرم الشيخ الكريسماس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة