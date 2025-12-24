جامعة الإسكندرية تطلق مشروعًا لإدارة النفايات الزراعية -صور

أسعار مخفضة.. خريطة أسواق اليوم الواحد في الإسكندرية بالأماكن والمواعيد

أطلقت جامعة الإسكندرية مشروع AGROW-HUB الممول من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز الحلول المستدامة لإدارة النفايات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الحيوي.

وعقدت الجامعة اجتماعًا لإعلان الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قدرات التعليم والابتكار وريادة الأعمال من أجل حلول مستدامة للنفايات الزراعية الخضراء في جنوب البحر الأبيض المتوسط.

يأتي المشروع في إطار برنامج يستمر لمدة ثلاث سنوات، مستهدفًا دعم التحول نحو ممارسات أكثر استدامة في إدارة المخلفات الزراعية وتعزيز دور الجامعات في الابتكار وريادة الأعمال.

خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد

واستضافت مكتبة الإسكندرية الفعالية الافتتاحية العامة للمشروع، بمشاركة واسعة من ممثلي الشركاء المحليين والدوليين من الجامعات المصرية والأوروبية والتونسية، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والهيئات المعنية وشركاء الصناعة.

وقالت الدكتورة حنان الجويلي، عميد كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، إن مشروع AGROW-HUB يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور الجامعة في دعم الاقتصاد الدائري والاستدامة.

وأضافت أن المشروع يركز على تحديث المناهج وبناء القدرات وربط التعليم بالابتكار واحتياجات سوق العمل، بما يحقق أثرًا ملموسًا على المستوى الأكاديمي والمجتمعي، ويعزز الشراكات الدولية لجامعة الإسكندرية في منطقة جنوب المتوسط.

فرص عمل جديدة

وأشارت الدكتورة إيمان شوقي، رئيس مجلس قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية والمنسق العام لمشروع AGROW-HUB إلى إن انطلاق المشروع يجسد نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي وصناع السياسات والمجتمع، بهدف نقل المعرفة إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ.

وأوضحت أن المشروع سيتناول تطوير برامج تدريبية ومقررات حديثة وإنشاء معامل/مختبرات تطبيقية (Living Labs) ودعم ريادة الأعمال واحتضان الأفكار الناشئة، بما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وبناء سلاسل قيمة مستدامة قائمة على التقنيات الخضراء.

يضم تحالف المشروع جامعات عين شمس، والمنستير وسوسة "تونس"، وأرسطو في ثيسالونيكي وغرب أتيكا "اليونان"، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة تورينو "إيطاليا" وشركة إدارة حاضنة الأعمال ونقل التكنولوجيا بجامعة تورينو، وجامعة المنيا، وجامعة برشلونة "إسبانيا".

أهداف مشروع AGROW-HUB

يهدف مشروع AGROW-HUB إلى مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن محدودية الاستفادة من مخلفات الصناعات الزراعية والغذائية في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين الجامعات والجهات الحكومية وقطاعات الصناعة في كل من مصر وتونس واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

ويسعى المشروع إلى بناء نموذج متكامل للاقتصاد الحيوي الدائري قائم على التقنيات الخضراء، عبر تحديث وتطوير المناهج الدراسية، وإنشاء المعامل الحية (Living Labs)، ودعم حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وسوق العمل.

ويستهدف المشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات عالية القيمة ومركبات حيوية نشطة تُستخدم في صناعات الغذاء والأعلاف ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وغيرها من الصناعات الخضراء، بما يدعم تنمية المهارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل قيمة مستدامة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.