محافظ قنا يستقبل وفد وزارة العدل لمتابعة تطوير مكاتب الشهر العقاري

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وفد وزارة العدل برئاسة المستشار صلاح مجاهد مساعد أول وزير العدل ، المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية دور المحاكم، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والوفد المرافق لهما، وذلك على هامش افتتاح مكتبي توثيق الشهر العقاري ، ومجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة قنا.

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وضم الوفد المرافق كلًا من المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار عبد الرحيم عبد المالك، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة الأقصر الابتدائية، والمستشار سامح سالم، مدير إدارة تنفيذ الاحكام بالمحكمة ، والمستشار محمود جبريل، مستشار وزارة العدل لشؤون أبنية المحاكم.

وخلال اللقاء، رحب محافظ قنا بمساعد وزير العدل والوفد المرافق، معربًا عن تقديره لجهود وزارة العدل في تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، والتوسع في إنشاء مكاتب جديدة تيسيرًا على المواطنين، وتقديم خدمات مميكنة وسريعة وفقًا لأحدث النظم.

وأكد المحافظ أن افتتاح مكتب الشهر العقاري الجديد بمنطقة المساكن يأتي في إطار خطة الدولة لتقريب الخدمات من المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة لأهالي محافظة قنا، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب مساعد وزير العدل عن سعادته بالتعاون المثمر مع محافظة قنا، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه المحافظة لتوفير مقرات مناسبة ومجهزة لمكاتب الشهر العقاري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدا إن الوزارة تعمل علي تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها علي اعلي مستوي من الجاهزية مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.