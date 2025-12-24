تواصل محافظة الإسكندرية إقامة أسواق اليوم الواحد على مدار أيام الأسبوع، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة وخفض الأسعار السلع الأساسية وتخفيف العبء عن المواطنين.

وتتوزع أسواق اليوم الواحد في جميع أحياء الإسكندرية بدءًا من ميدان الفسحة بسيدي بشر ترام بحي المنتزه أول، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويشمل 33 باكية، منها 6 باكيات مخصصة للأسر المنتجة وذوي الهمم.

ويقام سوق اليوم الواحد في حي الجمرك بميدان عرابي خلف الجندي المجهول أيام الأربعاء والخميس، وفي حي المنتزه ثان بميدان المندرة الجامع أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بعدد 23 باكية.

سوق اليوم الواحد في حي شرق الإسكندرية

بينما يقام في حي شرق بشارع جميلة بو حريد أمام سور التدريب المهني يومي الجمعة والسبت، ويشمل 25 باكية، إضافة إلى سوق المزارعين بجراج سينما أمير بمحطة الرمل يوم الخميس من كل أسبوع، ويضم 24 باكية.

وفي حي غرب يقام شوق اليوم الواحد يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ببشاير الخير 3 و5 بالقباري بعدد ٢٠ باكيه، أما في نطاق حي العامرية أول، يقام سوق اليوم الواحد بمنطقة عبد القادر محطة القطار أيام الأربعاء والخميس بعدد 25 باكية.

ويقام سوق اليوم الواحد في حي العامرية ثان بميدان الناصرية مدخل الحي أيام الأربعاء والخميس من كل أسبوع، بينما يقام في حي العجمي بمنطقة أبو يوسف بجوار مدرسة الأورمان يومي السبت والأحد بعدد 25 باكية.

ويجري إقامة سوق اليوم الواحد في برج العرب القديم بشارع متفرع من شارع السوق يوم السبت من كل أسبوع، وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على التخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق استقرار الأسعار.

الكشف الطبي المجاني على المواطنين

وفي سياق متصل، يستمر تواجد سيارات خدمات المركز التكنولوجي المتنقل، وخدمات شركة مياه الشرب، إلى جانب الفرق الطبية التابعة لمبادرة "100 مليون صحة" لتقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للمواطنين داخل الأسواق في جميع الأحياء.