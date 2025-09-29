التموين يشدد الرقابة بالعبور.. تحرير 25 محضرًا وضبط لحوم فاسدة (صور)

من القوارب إلى الجسر.. نهاية معاناة تلاميذ جزيرة أبو داوود مع طريق المدارس-

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، وإشراف المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، اليوم الإثنين، حملات تفتيشية موسعة على المخابز والأنشطة التجارية بمدينة العبور.



وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأسفرت الحملات عن ضبط محل بحوزته 100 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج المجازر المرخصة، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر لعدد من الأنشطة التجارية بسبب عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار.

وشملت الحملات المرور على المخابز البلدية بالمدينة، حيث جرى تحرير 15 مخالفة متنوعة تضمنت: إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وغياب قائمة التشغيل، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين، فضلًا عن عدم وجود سجل زيارات للمفتشين.

وتابعت الحملات المرور على مطاحن (الرضوان – المصرية – السالاموني – الشما شرجي) للتأكد من مطابقة شكائر الدقيق للأوزان القانونية، مع التشديد على الالتزام بالمواصفات والإعلان الواضح عن الأسعار، حفاظًا على حقوق المستهلكين.