وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة

كتب : محمد أبو بكر

12:40 م 12/01/2026

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة بعدد من الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور السعدي الغول السعدي يوسف، نائبًا لرئيس جامعة الأقصر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدكتور محمد منصور حسن حمزة، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة بنها.

الدكتور أحمد عبادة جدوع العربي، عميدًا لكلية الآداب، جامعة طنطا.

الدكتور مسعد نجاح الرفاعي أبو الديار، عميدًا لكلية الآداب، جامعة السويس.

الدكتورة أماني إبراهيم الدسوقي محمد عبد الرازق، عميدًة لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة بورسعيد.

الدكتور محمد نور السيد علي، عميدًا لكلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف.

الدكتور محمود إبراهيم محمود إبراهيم، عميدًا لمعهد الدراسات البيئية، جامعة العريش.

أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة بنها جامعة طنطا جامعة السويس

