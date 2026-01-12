إعلان

عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر

كتب : أحمد الخطيب

12:43 م 12/01/2026 تعديل في 12:45 م

سعر الذهب

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بشكل مفاجئ بنحو 60 جنيهًا، بمنتصف التعاملات المسائية الاثنين 12-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4060 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5220 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6090 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6960 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 48720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 69600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 216456 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 348000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.75% إلى نحو 4588 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

