أسيوط- محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية داخل مدرسة بدر الرسمية للغات بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير الدراسة بمختلف المدارس الحكومية والرسمية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق الدسوقي، مدير إدارة أسيوط التعليمية، والمهندس أحمد صلاح فتحي، وكيل مديرية الطرق والنقل وممثل مجلس أمناء المدرسة، إلى جانب محمد ماهر، مدير المدرسة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مكتبة المدرسة وما تحتويه من مراجع وكتب متنوعة، مشددًا على أهمية ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، كما تفقد معامل الصوتيات والحاسب الآلي، وأشاد بأعمال التطوير التي شهدها معمل الصوتيات، ورفع كفاءة أجهزة الحاسب الآلي.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول آلية تشغيل الأجهزة الحديثة ودورها في دعم العملية التعليمية، موجّهًا بضرورة إعادة تدوير الشاشات القديمة للاستفادة منها في تدريب الطلاب، وتحديث البرامج التعليمية بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

كما حرص المحافظ على زيارة الفصول الدراسية التي تضم 1436 طالبًا وطالبة، وهنأهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التفوق والنجاح، داعيًا إلى الجد والاجتهاد والتسلح بالعلم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الوطن. وتبادل الحديث مع عدد من الطلاب والمعلمات، مؤكدًا أهمية الحوار والمشاركة داخل الفصول لتعزيز التفاهم والتواصل الفعّال.

وفي ختام جولته، شدد اللواء هشام أبوالنصر على ضرورة متابعة انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب، بما يضمن لهم بيئة تعليمية محفزة تسهم في تنمية قدراتهم ومعارفهم.