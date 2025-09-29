

بني سويف- حمدي سليمان:

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد عن توقف حركة القطارات تمامًا في الاتجاه النازل بمحافظة بني سويف، إثر خروج قطار بضائع عن القضبان في نطاق مركز ببا جنوب بني سويف.

وتجري في الوقت الحالي محاولات مكثفة من فرق الطوارئ والاستعانة بأوناش السكة الحديد لرفع العربات، وإعادة تسيير الحركة في أسرع وقت ممكن، مع تحويل مسار بعض الرحلات لتقليل التأثير على حركة الركاب.

كانت محافظة بني سويف، قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حادث خروج 7 عربات من قطار بضائع قادما من أسوان إلى الزقازيق عن القضبان، في المنطقة الواقعة بين مدينة ببا وقرية كفر جمعة بمركز ببا، جنوب المحافظة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقيادات السكة الحديد إلى موقع البلاغ، وجارٍ العمل على إعادة العربات إلى مسارها ورفع آثاره، لضمان عودة الحركة إلى طبيعتها.