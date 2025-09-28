"محاولة سرقة تنتهي بجثة".. تفاصيل مقتل شاب على يد أصدقائه بشبرا الخيمة

في لحظة تحول فيها الصداقة إلى مأساة، انتهت حياة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا داخل قطعة أرض زراعية في بهتيم، شمال شبرا الخيمة، على يد ثلاثة من أصدقائه. ما بدأ كمشاجرة أثناء محاولة سرقة، انتهى بطلق ناري أودى بحياته، تاركًا صدمة في نفوس أهله وسكان المنطقة الذين لم يصدقوا أن الأصدقاء أنفسهم هم من تسببوا في وفاته.

- سماع دوي رصاص يزلزل بهتيم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من الأهالي بسماع دوي طلق ناري في منطقة بهتيم، ليجدوا الشاب سيد. ن ملقى على الأرض، مصابًا بعيار ناري قاتل.

وانتقلت قوة من المباحث لمكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، لبدء التحقيقات.

- مشاجرة تتحول إلى قتل

أظهرت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت أثناء محاولة سرقة بالإكراه، حيث كان الضحية يحاول الدفاع عن صديقه حسام، مقابل ثلاثة أصدقاء آخرين هم عماد م م "عبوسة" ويوسف أ م "زياد". وخلال الاشتباك، أطلق "عبوسة" طلقة من فرد خرطوش أصابت الضحية مباشرة، لتنتهي حياته في الحال، فيما أصيب الحضور بالصدمة من ما حدث.

- القبض على المتهم الأول والبحث عن البقية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بعد تقنين الإجراءات، من ضبط المتهم عماد "عبوسة" وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث، حيث اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع الآخرين.

وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين، فيما تم تحرير محضر رقم 8854 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، لمباشرة التحقيقات.

تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث لضبط جميع المتورطين والكشف عن الملابسات كاملة، في حين تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وفقًا للقانون. وتؤكد السلطات على أهمية الالتزام بالقانون وسلامة المواطنين في مواجهة أي ممارسات إجرامية.