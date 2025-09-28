إعلان

لتخفيف التكدس السكاني.. الوادي الجديد تستعد لاستقبال أسر من كفر الشيخ (صور)

كتب : مصراوي

09:34 م 28/09/2025
    نائب محافظ الوادي الجديد يرافقها نائب كفر الشيخ يتفقدان موقع قرية أبو طرطور (1)
    نائب محافظ الوادي الجديد يرافقها نائب كفر الشيخ يتفقدان موقع قرية أبو طرطور (4)
    نائب محافظ الوادي الجديد يرافقها نائب كفر الشيخ يتفقدان موقع قرية أبو طرطور (3)
    نائب محافظ الوادي الجديد يرافقها نائب كفر الشيخ يتفقدان موقع قرية أبو طرطور (6)
    نائب محافظ الوادي الجديد يرافقها نائب كفر الشيخ يتفقدان موقع قرية أبو طرطور (7)
    نائب محافظ الوادي الجديد يرافقها نائب كفر الشيخ يتفقدان موقع قرية أبو طرطور (8)
    نائب محافظ الوادي الجديد يرافقها نائب كفر الشيخ يتفقدان موقع قرية أبو طرطور (2)
    نائب محافظ الوادي الجديد يرافقها نائب كفر الشيخ يتفقدان موقع قرية أبو طرطور (10)
    نائب محافظ الوادي الجديد يرافقها نائب كفر الشيخ يتفقدان موقع قرية أبو طرطور (11)
    نائب محافظ الوادي الجديد يرافقها نائب كفر الشيخ يتفقدان موقع قرية أبو طرطور (5)
    نائب محافظ الوادي الجديد يرافقها نائب كفر الشيخ يتفقدان موقع قرية أبو طرطور (9)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بحث اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مع وفد من محافظة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مستجدات بروتوكول التعاون المشترك لتوطين عدد من الأسر بقرية أبو طرطور، وذلك في إطار مشروع الجذب السكاني الذي تنفذه المحافظة.

وأكد الزملوط أن المشروع يسير وفق استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وتخفيف التكدس السكاني في الدلتا، مشيرًا إلى أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات وتعمل على رفع كفاءة المنازل والخدمات لاستقبال الأسر الجديدة.

وقام وفد كفر الشيخ، برفقة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بزيارة تفقدية للمشروع، حيث عاينوا أعمال رفع كفاءة 1123 منزلًا، والمواقع الخدمية من مدرسة وسوق تجاري، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية المخصصة للمستفيدين على مساحة 408 أفدنة تم حفر بئرين لاستصلاحها.

الوادي الجديد استقبال أسر كفر الشيخ

