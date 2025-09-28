"طلاب من أجل مصر" تستقبل العام الدراسي في سوهاج باحتفالية كبرى (صور)

نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج، احتفالية كبرى بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، في مبادرة عكست روح الانتماء والشراكة الإيجابية بين الطلاب وإدارة الجامعة.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن هذه الاحتفالية دليل على أن الجامعة تسير في مسارها الصحيح، مشيدًا بجهود الأسرة الطلابية وداعيًا جميع الطلاب لاستغلال كل الفرص المتاحة لتطوير مهاراتهم، قائلًا: "أنتم وقود التنمية وقادة المستقبل".

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عمران، رئيس أسرة "طلاب من أجل مصر"، أن الأسرة ليست مجرد أنشطة، بل هي "مدرسة للانتماء والقيادة"، فيما أشار نائبه الدكتور محمود خليل، إلى أن الشراكة الفعالة بين الإدارة والطلاب هي أساس نجاح العملية التعليمية.

واختُتمت الاحتفالية التي شهدت حماسًا طلابيًا كبيرًا، بتأكيد قيادات الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للابتكار والإبداع.