بوتاجاز في الفصل.. محافظ سوهاج يكشف المستور بجولة مفاجئة بأخميم (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشفت جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ سوهاج، اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، اليوم الأحد، عن مخالفات جسيمة في عدد من المصالح الخدمية بقريتي أبار الوقف وأبار الملك بمركز أخميم، كان أخطرها العثور على أسطوانة بوتاجاز داخل فصل دراسي.

رصد المحافظ المخالفة خلال تفقده مدرسة الشهيد البطل محمد محمود صديق الابتدائية، حيث لاحظ استخدام معمل كفصل دراسي وبداخله الأسطوانة، موجهًا على الفور إدارة الحوكمة بفحص المدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.

ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة، إذ أبدى المحافظ استياءه من سوء مستوى النظافة بالوحدة الصحية وقرية أبار الوقف، وتراكم المخلفات الزراعية والقمامة بشوارعها، كما رصد مخالفات بمخزن الكتب في مدرسة أبار الوقف الإعدادية.

وعلى إثر ذلك، قرر المحافظ إحالة مسؤولي النظافة ومخزن الكتب للتحقيق الفوري، موجهًا بمراجعة مرتجع الكتب الدراسية والتأكد من وصولها كاملة للطلاب.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار حرصه على متابعة الأوضاع على أرض الواقع، والاستماع لمطالب المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات، خاصةً في الريف المصري لتعظيم الاستفادة من المشروع الرئاسي "حياة كريمة".