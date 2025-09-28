المنوفية- أحمد الباهي:

عقد المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مديري الأفرع التابعة للشركة بحضور رؤساء قطاعات المعامل ومراقبة الجودة والتشغيل والصيانة والدعم الفني، ومدير الخط الساخن 125، لمناقشة استعدادات موسم الأمطار لشتاء 2025.

استعرض الاجتماع التدابير والإجراءات التي اتخذتها الشركة لمواجهة الأمطار والسيول، مع التشديد على جاهزية فرق الطوارئ على مدار اليوم، والاستمرار في خطة تطهير بلاعات الأمطار وتجهيز معدات وسيارات شفط المياه لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات مائية.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المواقع التابعة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الخاصة بخطة الدولة لترشيد استهلاكات الطاقة الكهربية والمياه.

كما أكد على متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، والتعامل الفوري مع مشكلات انقطاع المياه أو الكسور المفاجئة بخطوطها ومشكلات الصرف الصحي، مع سرعة الانتقال لمواقع الأزمات عند حدوثها.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون والالتزام بالتحرك السريع لحل مشكلات المواطنين، وتشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية احتياجاتهم وتقديم خدمة أفضل في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.