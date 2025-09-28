مقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:



قُتل شاب متأثرًا بإصابته بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.



تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتيل دائرة مركز شرطة دار السلام.

تبين من التحريات الأولية حدوث مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين عائلتي "نصر" و"الغوباشية" بنجع جنيدي بناحية قرية أولاد سالم بحري.



نتج عن الواقعة مقتل "مايكل. أ" 25 عامًا من العائلة الأولى متأثرًا بإصابته بطلقات نارية، تم نقل الجثة وإيداعها بمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.