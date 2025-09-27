جامعة سوهاج تحتفل بتكريم 211 معيدًا جديدًا من أوائل الخريجين

الدقهلية ـ رامي محمود:

فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت ، المتواجدين محطة سيرفيس الشيماء بشارع الترعة بمدينة المنصورة، حيث تجوّل منفردًا بين الطلاب والركاب للاطمئنان على توافر سيارات السرفيس والنقل الجماعي، والتحقق من الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة ومنع أي محاولات لتقسيم الخطوط أو تحميل الركاب خارج نقاط التجمّع المعتمدة.

وخلال الجولة، استمع " المحافظ " لآراء وشكاوى الطلاب والمواطنين بشأن حركة النقل في أوقات الذروة.

واطّلع محافظ الدقهلية على معدلات التشغيل الفعلية للسيارات بالمحطة.

ووجّه مرزوق، العميد دكتور حاتم طه، مدير إدارة المرور ومدير عام المواقف بتكثيف الوجود الميداني خلال فترتي بداية اليوم الدراسي ونهايته، مع تحرير محاضر فورية لأي مخالفة تتعلق بتقسيم الخطوط أو تجاوز التعريفة.

وأكد "مرزوق" على أن الانضباط المروري في محطات النقل خط أحمر، قائلاً " لن نسمح بتقسيم الخطوط أو التلاعب بالتعريفة المقررة وتعطيل مصالح طلابنا وأهلنا أو التلاعب بحقوقهم، وكل سائق يثبت تجاوزه سيُحاسَب فورًا وبالقانون" .

كما وجه " المحافظ " لمدير عام المرور ومدير عام المواقف بالمحافظة بـ الدفع الفوري بباصات إضافية للنقل الجماعي إلى أي محطة تُسجّل تكدّسًا، قائلًا "أي تكدّس يقابله تدعيم فوري بالباصات… وهدفنا راحة الطلاب والمواطنين وتيسير انتقالاته اليوميّة " .

ووجّه مرزوق بمتابعة سير العمل بمحطات نقل الركاب عبر شاشات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامه بديوان عام المحافظة والتنسيق المستمر مع رؤساء الأحياء وشرطة المرور لضمان توافر وسائل النقل على مدار اليوم.

وأكد اللواء " طارق مرزوق" على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة المعنية بالمحافظة المرور والمواقف قائلاً: "الانضباط مسؤولية مشتركة بين المواطن والمحافظة ، والإيجابية هي الحل الوحيد لكافة المشاكل"، داعيًا المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتقسيم الخطوط أو تجاوز التعريفة لضمان خدمة آمنة ومنضبطة تليق بأبناء الدقهلية.