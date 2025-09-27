مصرع 6 أشخاص في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي 6 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة أثناء تنفيذ حملة أمنية موسعة استهدفت ضبط عناصر إجرامية خطرة بقرية نجع البركة التابعة لمركز نقادة غرب محافظة قنا.

وبدأت الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، لإطلاق حملة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والخارجين عن القانون داخل القرية.

وبادر المتهمون بإطلاق النيران تجاه القوات، ما دفع الشرطة للتعامل معهم بالمثل، وأسفر الاشتباك عن مصرع 6 أشخاص، بينهم مطلوب أمني منذ سنوات، ونجل شقيقه، وأربعة آخرون من العائلة نفسها، وجميعهم مسجلون خطرًا وصدر بحق بعضهم أحكام قضائية.