زراعة المنوفية: تطهير 8.5 كم مساقٍ ومنح 807 تراخيص في 9 أشهر (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا من مديرية الزراعة أوضح فيه تنفيذ خطة تطهير المساقي الخصوصية على مستوى مراكز ومدن المحافظة للحد من الفاقد في المياه والحفاظ على البيئة.

وأشار المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة، إلى الانتهاء من تطهير مسافة 8 كيلو و550 مترًا من المساقي الخصوصية بنواحي قويسنا وتلا وشبين الكوم والشهداء ومنوف خلال أسبوع، بما يخدم 642 فدانًا، مع رفع نواتج التطهير أولًا بأول للحفاظ على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري.

وأكد "أبو طالب" الموافقة على 6 تراخيص جديدة لتشغيل محلات أعلاف، ومعاينة 11 مشروعًا زراعيًا متنوعًا (مزارع ماشية، مصانع وغيرها) تمهيدًا للترخيص، بجانب إصدار 807 تراخيص لتشغيل مزارع دواجن وماشية ومناحل ومراكز تجميع ألبان ومصانع خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر.

وشملت جهود المديرية المرور على 1594 فدانًا من مساحات الخضر والفاكهة وتقديم التوصيات الفنية للمزارعين، إلى جانب عقد 9 ندوات إرشادية بمختلف الوحدات الزراعية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي.





