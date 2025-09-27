بالفنون والهدايا.. أسوان تستقبل السياح في اليوم العالمي للسياحة (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل محافظة أسوان احتفالاتها باليوم العالمي للسياحة، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وذلك تحت شعار "السياحة والتحول المستدام" الذي أطلقته منظمة السياحة العالمية لهذا العام.

وأناب اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين للمشاركة في الفعاليات التي تم تنظيمها بساحة مرسى معابد فيلة على أنغام فرقة توشكى للفنون التلقائية.

وسط تفاعل من الأفواج السياحية لمختلف جنسيات العالم مع الأغانى النوبية التي تعكس التراث الأسواني الأصيل، تم توزيع كروت المعايدة وبروشورات وكتيبات سياحية وأثرية متنوعة، بحضور ممثلي الكيانات السياحية.

وقال المهندس عمرو لاشين إن تنظيم الفعاليات الاحتفالية في المواقع والمناطق السياحية والأثرية يعكس مدى امتزاج الفنون الشعبية مع الحضور السياحي العالمي، في مشهد يجسد خصوصية أسوان كعاصمة للثقافة الإفريقية، ويعزز وعي المجتمع المحلي بأهمية القطاع السياحي، ويشجع الجميع على المشاركة في صناعة مستقبل سياحي واعد يعكس صورة مصر المشرقة أمام العالم.

ولفت إلى أن اختيار منظمة السياحة العالمية لشعار هذا العام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وخططها الطموحة نحو تنمية قطاع السياحة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن أسوان تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية العالمية من خلال مشروعات تطوير البنية التحتية السياحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من مختلف الأفواج السياحية.