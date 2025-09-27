محافظ الأقصر يشهد احتفالية يوم السياحة العالمي بمعبد الكرنك (صور)

25 سنة على العجلة.. قصة كفاح بائع غزل البنات "جابر عمر" بالمنوفية (صور)

الأقصر - محمد محروس:

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم السبت، احتفالية كبرى بمناسبة يوم السياحة العالمي، والتي أُقيمت بساحة معبد الكرنك الأثري، وسط أجواء كرنفالية وعروض فنية واستقبال حافل للسائحين بالورود.

وحضر الفعاليات الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والثقافية والسياحية، وممثلي غرفة شركات السياحة، ولجنة تسويق السياحة الثقافية، وقصر ثقافة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة الرعاية الصحية.

وأكد محافظ الأقصر أن الموسم السياحي الحالي يبشر بانتعاشة كبيرة، مشيرًا إلى ما شهدته المحافظة من تطوير في البنية التحتية، وتحسين مستوى النظافة والتشجير، والحفاظ على البيئة، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للعاملين في القطاع السياحي لرفع مستوى الخدمة.

وأشار المحافظ إلى أن ساحة معبد الكرنك ستشهد خطة لرفع كفاءتها بشكل كامل، بما يليق بمكانة الأقصر كعاصمة للسياحة العالمية.

وأعرب عدد من السائحين عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفالية، مشيدين بحسن الاستقبال والأجواء الاحتفالية والتنظيم المتميز داخل المعبد.