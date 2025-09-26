سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج تركيب مثبت للتيار الكهربائي AVR بتكلفة 43 مليون جنيه بمستشفى الطوارئ بمدينة سوهاج الجديدة، والتي تعد خطوة هامة، بسبب الطبيعة الحساسة والدقيقة للأجهزة الطبية التي تعتمد بشكل مباشر على التيار الكهربائي المستقر مثل وحدات العناية المركزة، أجهزة التنفس الاصطناعي، أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، أجهزة الأشعة، والتي تحتاج إلى تيار كهربائي مستقر، وأي تذبذب قد يؤثر علي المرضي، الي جانب تعطل وتلف الأجهزة الطبية.

واكد النعماني ان المثبت الكهربائي ليس مجرد خيار تقني، بل عنصر أساسي في بنية المستشفى لضمان سلامة المرضى، حماية الأجهزة، واستمرارية الخدمة الطبية دون انقطاع، حتى في حال ضعف أو ارتفاع الجهد الكهربائي، كما يمنع توقف المعدات الحيوية أثناء العمليات الجراحية أو الإنعاش، بجانب منع حدوث حرائق أو ماس كهربائي نتيجة التذبذب في الجهد، وذلك في إطار حرص المستشفيات الجامعية على توفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين بها.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إنه تم بذل جهود كبيرة تم بذل مجهود كبير من الشركة الموردة ومديري المستشفيات لتوفير بدائل لمرضى العنايات المركزة والحالات الحرجة والحالات الطارئة، خلال تركيب الجهاز والذي استغرق ٥ ساعات، حيث تم تحويل التيار الكهربائي و تحميله وتشغيله على المولدات الكهربائية، حيث تم تركيبه بنجاح وأعلى جودة دون حدوث أي عقبات أو ضرر لأي مريض.

وأشار الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن إدارة الجامعة تواصل العمل على تحديث البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات، لضمان تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، حيث يسهم هذا العمل في تحسين جودة الخدمات المقدمة لآلاف المرضى المترددين على مستشفى الطوارئ وتفادي حدوث أي مشكلات في التيار الكهربائي.

وجدير بالذكر انه تم انجاز هذا العمل بحضور وإشراف مديري المستشفى وهم: الدكتور محمد يونس، الدكتور عبدالباسط دياب، الدكتور محمد حسني مديري مستشفى الطوارئ، والمهندسين المختصين وهم المهندس على اسعد مدرس مساعد هندسة كهرباء، المهندس أحمد رجب مدرس مساعد هندسة كهرباء، المهندس عاصم فتحى، المهندس محمود الديب.