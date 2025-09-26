إعلان

ننشر أسماء ضحايا ومصابي تصادم أتوبيس وملاكي بالمنيا (صور)

كتب : مصراوي

04:45 م 26/09/2025
المنيا - جمال محمد:

حصل "مصراوي" على أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي على طريق قرية سوادة التابعة لمركز المنيا، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

وضمت أسماء المتوفين: شيماء حسين، 44 عامًا، وعمرو علي، 53 عامًا، وابنته شهد، 22 عامًا.

كما أصيب كل من: حمادة صلاح، 49 عامًا، ومحمد عمر، 27 عامًا، بكسور وكدمات متنوعة في الجسم، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى صدر المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين مركبتين، ووجود ضحايا ومصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص (سيدتان وشخص آخر)، وإصابة 2 آخرين بكسور وكدمات متنوعة، مع اشتباه إصابتهما بعدة حالات ارتجاج في المخ.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما تم التحفظ على السيارة والأتوبيس.

