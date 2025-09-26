لحق بوالديه وشقيقته.. وفاة رابع ضحايا تصادم أتوبيس وملاكي بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

توفي، منذ قليل، الشاب محمد عمرو علي، 27 عامًا، محامي، ليُلحق بوالديه وشقيقته، عقب وفاتهم في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي على طريق قرية سوادة بمركز المنيا، الذي وقع ظهر اليوم الجمعة.

وأدى الحادث نتيجة السرعة الزائدة إلى مصرع أربعة أشخاص وإصابة شخص آخر. وضمت قائمة المتوفين: عمرو علي، 53 سنة، وزوجته شيماء حسين، 44 سنة، وأبناؤهم شهد، 22 سنة، ومحمد، 27 سنة. كما أصيب حمادة صلاح، 49 سنة، بكسور وكدمات متنوعة في أنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى صدر المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين مركبتين، أسفر في البداية عن وفاة ثلاثة أشخاص (سيدتان وشخص آخر)، وإصابة شخصين آخرين بكسور وكدمات متنوعة واشتباهاً ما بعد الارتجاج بالمخ، ثم توفي لاحقًا أحد المصابين متأثرًا بجراحه.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم التحفظ على السيارة والأتوبيس.

اقرأ أيضاً..

سقطوا في الزراعات.. الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس وسيارة بالمنيا

3 وفيات ومصابان في حادث تصادم على طريق سوادة بالمنيا