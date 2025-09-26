إعلان

3 وفيات ومصابان في حادث تصادم على طريق سوادة بالمنيا

كتب : مصراوي

03:05 م 26/09/2025

الحادث

المنيا - جمال محمد:

شهد الطريق المؤدي إلى قرية سوادة بمركز المنيا، اليوم الجمعة، حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة ملاكي نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة شخصين آخرين بكدمات وكسور متنوعة، مع اشتباه إصابتهما بارتجاج في المخ.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وانتقلت فرق الإسعاف والشرطة إلى موقع التصادم، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وجرى التحفظ على الأتوبيس والسيارة الملاكي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيديو قد يعجبك:





