قافلة طبية في بني سويف تقدم 3345 خدمة مجانية لـ1170 مواطنًا (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية شاملة في قرية العلالمة بمركز بني سويف "شرق النيل"، على مدار يومي 24 و25 سبتمبر 2025، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حرص المحافظة على استمرار تنظيم القوافل الطبية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان وصول الخدمة الصحية إليهم في أماكن سكناهم، بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأوضح الدكتور هاني جمعة، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت 8 عيادات في 7 تخصصات هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان والرمد. وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1170 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء 23 تحليل دم، و52 تحليل طفيليات، و7 أشعة عادية، و107 موجات فوق صوتية، إلى جانب تحويل 4 حالات لإصدار تقارير طبية ونفقة دولة وحالة واحدة لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

كما نظمت القافلة ندوات تثقيفية وصحية استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت مواضيع الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، انفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، إضافة إلى الأمراض غير المعدية مثل الضغط والسكر والسمنة، وأمراض أورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية والغذائية، وطرق متابعة الحمل وعلامات الخطورة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الفحوصات الكشفية المبكرة عن الضغط والسكر شملت 300 مواطن، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 3345 خدمة طبية متنوعة تشمل العلاج والفحوصات والتثقيف الصحي.

تأتي هذه القوافل ضمن تكليفات وزارة الصحة ومتابعة محافظ بني سويف لدعم المنظومة الصحية وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".