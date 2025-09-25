صحة الدقهلية الأولى على الجمهورية في الكشف المبكر عن الأورام (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

استجابة لشكاوى عدد من المواطنين، وجه طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة أشمون، اليوم الخميس، بالتنسيق الفوري مع وحدة المرور لضبط سائق استغل المواطنين بزيادة الأجرة المقررة ومخالفة خط السير، حيث جرى التحفظ على السيارة وإحالة السائق للنيابة العامة.

أكد أبو حطب أن هذا الإجراء الحاسم يأتي في إطار سياسة واضحة للتصدي لجشع بعض السائقين وإلزام الجميع بالتعريفة الرسمية، حفاظًا على حقوق المواطنين. وأشار إلى أن عملية الضبط تمت بحضور هاني مراد، نائب رئيس المدينة، ومدير إدارة المرافق.

وفي السياق ذاته، وجّه رئيس المدينة مسؤولي مشروع المواقف ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على جميع المواقف، ومتابعة التزام السائقين بوضع الملصق الخاص بالتعريفة وخط السير.

وناشد "أبو حطب" المواطنين بعدم دفع أي مبالغ تزيد عن الأجرة المقررة، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سائق مخالف لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه.