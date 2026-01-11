"بالجينز الأزرق".. هنا الزاهد تتألق في جلسة تصوير جديدة

نسرين طافش أنيقة في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق: "بطلة"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن أحدث جلسة تصوير من رحلتها الأخيرة في أحد المدن الأوروبية.

ونشرت هنا صورا لها بإطلالة أنيقة مرتدية ملابس جينز، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت :"الأزرق أولوية دائمًا".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة والله"، "جمالك جمال"، "ولا في الأحلام"، "ملكة القلوب".

أعمال هنا الزاهد الفنية

وتغيب هنا الزاهد عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026 بعد تأجيل مسلسلها الدرامي.

يذكر أن آخر أعمالها الفنية فيلم "الشاطر" من إخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد.

