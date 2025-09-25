إعلان

فحص مخدرات مفاجئ لسائقي حافلات مدارس بالدقهلية (صور)

كتب : مصراوي

07:23 م 25/09/2025
الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت إدارة مرور الدقهلية، اليوم الخميس، أن نتائج حملة التحليل المفاجئ للمخدرات التي استهدفت سائقي حافلات مدرسية جاءت سلبية للجميع، وذلك في إطار جهود تأمين سلامة الطلاب.

شملت الحملة سائقين في عدد من المدارس بمدينة المنصورة، منها مدرسة العائلة المقدسة، ومدارس جلوري، ومدارس الدلتا، حيث تم سحب العينات بشكل مفاجئ للتأكد من خلوهم من المواد المخدرة.

وأكدت السلطات أن الحملة تأتي حرصًا على أرواح وسلامة الطلاب، وجرت بتنسيق مشترك بين محافظة الدقهلية ووزارات التربية والتعليم، والصحة، والداخلية (ممثلة في المرور ومكافحة المخدرات)، بالإضافة إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

