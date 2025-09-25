إعلان

السيطرة على حريق محدود بمدرسة ابتدائية في شبين الكوم

كتب : مصراوي

06:03 م 25/09/2025

حريق محدود بمدرسة ابتدائية في شبين الكوم

المنوفية - أحمد الباهي:

اندلع حريق محدود، صباح اليوم الخميس، داخل مدرسة الفجر الجديد الابتدائية بمدينة شبين الكوم في المنوفية، نتيجة ماس كهربائي في لوحة توزيع الكهرباء الخاصة بالمبنى.

سارعت إدارة المدرسة بفصل التيار الكهربائي والسيطرة على الحريق المحدود قبل وصول سيارات الإطفاء، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بين الطلاب أو العاملين.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، مشيراً إلى أنه تم فصل التيار الكهربائي بشكل كامل عن المدرسة حفاظاً على سلامة الجميع.

مدرسة الفجر الجديد الابتدائية ماس كهربائي وزارة التربية والتعليم المنوفية شبين الكوم

