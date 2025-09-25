إعلان

ضبط 190 مخالفة وتحريز 3 آلاف عبوة معسل في حملة بالدقهلية (صور)

كتب : مصراوي

06:00 م 25/09/2025
الدقهلية - رامي محمود:

أسفرت حملة تموينية مكبرة شنتها مديرية التموين بالدقهلية، عن ضبط 190 مخالفة متنوعة، شملت 143 في المخابز و47 بالأسواق، كما جرى التحفظ على 3 آلاف عبوة "معسل" مُعدة للطرح بالأسواق.

شدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على أن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات تمس قوت المواطن، قائلاً: "أي تلاعب بأوزان الخبز أو الدقيق المدعّم سيُواجَه فورًا وبحسم، فحقوق الناس مسؤولية لا تقبل التهاون".

ومن جانبه، أوضح المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، أن مخالفات الأسواق تنوعت بين البيع بأزيد من السعر الرسمي، والغش التجاري، والذبح خارج السلخانة.

وأضاف أنه تم التحفظ على كميات كبيرة من المضبوطات شملت: 22 شيكارة ملح، و190 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، و350 كجم دواجن ولحوم متنوعة، و20 كجم زبدة، و30 شيكارة أعلاف، و2 طن ملح لعدم وجود فواتير، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تمت تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي.

وفي قطاع المخابز، تضمنت المخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم، وذلك بإشراف ياسر السعودي مدير الرقابة التموينية.

حملة تموينية الدقهلية مديرية التموين بالدقهلية

