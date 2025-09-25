رفع كفاءة مسقى الدابودي وتنظيم ندوة إرشادية عن قصب السكر بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، بدء أعمال رفع كفاءة مسقى الدابودي المتفرع من ترعة الجبل بزمام قرية الحلة بمركز إسنا، بطول كيلو متر واحد، وذلك في إطار خطة تطوير شبكات الري وتحسين كفاءة استخدام المياه.

وأوضح وكيل الوزارة أن المشروع يستهدف تحسين وصول مياه الري للأراضي الزراعية، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة المساقي بما يضمن الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأراضي والمياه وجهاز تحسين الأراضي وهندسات الري على مستوى المحافظة.

كما أجرت فرق المتابعة مرورًا ميدانيًا على ترعة المعلا بزمام قرية الطود غرب، للتأكد من انتظام مناوبة الري وكفاءة سريان المياه، حيث تم التأكد من خلو الترعة من الحشائش والمخلفات وعدم وجود أعطال أو تعديات تعيق حركة المياه.

وفي سياق متصل، نظمت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالتعاون مع إدارة المحاصيل السكرية بمحافظة الأقصر ومحطة بحوث المطاعنة، ندوة إرشادية حول محصول قصب السكر بالجمعية الزراعية بمنشية النوبة بمركز الطود، حاضر فيها الدكتور محمد عويس الباحث بمعهد بحوث المحاصيل السكرية.

وتناولت الندوة أحدث التوصيات الفنية الخاصة بالخدمة الزراعية والري والتسميد ومكافحة الآفات، مع التأكيد على أهمية التزام المزارعين بالتوصيات الصادرة عن مركز البحوث الزراعية لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة ودعم الاقتصاد الوطني.

كما واصلت الإدارة العامة للتعاون الزراعي متابعة صرف الأسمدة المدعمة بجمعيتي القبلي قامولا بالقرنة والبغدادي بالبياضية، حيث تم التأكد من انتظام الصرف وفقًا للحيازات المسجلة على منظومة "كارت الفلاح" والتزام الجمعيات بالتعليمات المنظمة.

وبالمثل، قامت الإدارة العامة للخدمات الزراعية بمتابعة جمعيتي طفنيس بإسنا والمحاميد قبلي بأرمنت، مع مراجعة السجلات ومطابقتها للمنظومة الإلكترونية.

وفي إطار المتابعة الميدانية، نفذت إدارة المكافحة جولة على الزراعات والمحلات الزراعية بمركز إسنا شملت عدة وحدات زراعية، حيث تم رصد حالة جيدة لمحصول الذرة الشامية، والتوصية بمواصلة مكافحة دودة الحشد الخريفية والاهتمام بالتسميد الآزوتي لقصب السكر، فضلًا عن متابعة مكافحة الحشائش والحشرات خاصة بالعروات المتأخرة.

كما قامت لجنة من رقابة المبيدات بالمرور على عدد من محلات بيع وتداول المبيدات الزراعية، للتأكد من صلاحيتها وتطابقها مع المواصفات المعتمدة من وزارة الزراعة، ووجود التراخيص اللازمة، والتزام المحلات بشروط التخزين والتداول الآمن، مع عدم وجود مبيدات مجهولة المصدر أو غير مسجلة.