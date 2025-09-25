الصرف الصحي بالإسكندرية ترفع جاهزيتها لموسم الأمطار والنوات -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



عقد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة، لمناقشة استعدادات استقبال موسم الشتاء وما يصاحبه من أمطار ونوات متكررة.



وأكد نافع خلال الاجتماع ضرورة رفع درجة الجاهزية بجميع المحطات والشبكات، وتنفيذ خطط التطهير والصيانة الدورية، مع مراجعة كفاءة المعدات والسيارات والأطقم الفنية لضمان التدخل السريع في حال حدوث تجمعات لمياه الأمطار.



كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية والأجهزة التنفيذية لضمان سرعة الاستجابة وتقليل الآثار السلبية المحتملة، مشيرًا إلى ضرورة متابعة غرف العمليات على مدار الساعة وتكثيف التواجد الميداني لمواجهة أي طارئ.



كان وجه الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة النوات والتغيرات المناخية، مع الإسراع في أعمال الصيانة والتطهير، ومراجعة الشنايش والمعدات، وتنفيذ تدريبات ميدانية لمحاكاة الطوارئ.



كما استعرض مسؤولو المرافق خططًا تفصيلية تشمل خطة الـ100 يوم لشركة الصرف الصحي، وخطة رفع كفاءة الشبكات الكهربائية، إلى جانب خطة هيئة النقل العام لتدعيم الخطوط وزيادة الأتوبيسات استعدادًا للعام الدراسي وسوء الأحوال الجوية.



وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استعداد كامل، مشددًا على أن المواطن يأتي في صدارة أولويات المحافظة لضمان استمرار الخدمات الحيوية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لأبناء الإسكندرية وزائريها.